Ook Greg van Avermaet maakt zich stilaan klaar voor zijn tweede luik van het seizoen. Hij hervat zijn seizoen in de profkoers van Gullegem, dinsdag over 2 weken. Een wedstrijd die hij vorig jaar won. Een dag later start hij in de Ronde van Luxemburg om zich via de Ronde van Zwitserland klaar te stomen voor het Belgisch kampioenschap en de ronde van Frankrijk.