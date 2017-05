Sport Eendracht Aalst meteen vol aan de bak voor promotie eerste amateurliga

embed

Dinsdagmiddag is in het bondsgebouw geloot voor de eind-rondes in tweede en derde amateurliga. Voor promotie naar eerste amateurliga moet Eendracht Aalst meteen vol aan de bak, nu zondag wacht een verplaatsing naar het verre Winkel Sport. Als Aalst wint wacht daarna een thuiswedstrijd tegen Gent-Zeehaven. Daarna volgen nog minstens twee rondes, telkens met een heen- en terugwedstrijd. Ook Wetteren kent z'n tegenstander. In de eindronde van de derde amateurliga wacht in de eerste ronde een verplaatsing naar de City Pirates.