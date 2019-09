Bondscoach Rik Verbrugghe heeft al een deel van zijn selectie voor het WK wielrennen op de weg bekend gemaakt. Streekrenners Greg Van Avermaet en Oliver Naesen mogen mee een gooi doen naar de regenboogtrui in het Engelse Yorkshire eind deze maand. Op het heuvelachtige parcours moeten zij de strijd kunnen aangaan met topfavorieten Alaphilippe en Van Der Poel. Ook Dylan Teuns, Remco Evenepoel en Philippe Gilbert zitten in de selectie. Laurens De Plus is er voorlopig nog niet bij. De laatste 3 namen kennen we volgende week. Bevernaar Brent Van Moer is dan weer geselecteerd voor de wegrit bij de beloften.