Eendracht Aalst mag van Voetbal Vlaanderen in Merelbeke spelen, maar mag geen jeugdvoetbal aanbieden

Voetbalclub Eendracht Aalst mag van Voetbal Vlaanderen volgend seizoen in Merelbeke spelen. De club zocht een nieuwe thuisbasis, nadat ze niet meer welkom is in het Pierre Cornelisstadion. De Turkse eigenaars hadden een akkoord om op het veld van FC Anatolia Gent te spelen. Dat ligt op 28 kilometer van het Pierre Cornelisstadion, en dus net binnen de verplichte straal van 30 kilometer vanuit Aalst. Het gemeentebestuur van Merelbeke kan wel nog altijd beslissen dat het terrein uiteindelijk niet geschikt is om te delen met Eendracht Aalst. De gemeente wint daarover nu juridisch advies in. Het stamnummer 90 kan volgend seizoen ook geen jeugdvoetbal aanbieden. De jeugdploegen worden uit de competitie gehaald. En dat terwijl het Turkse clubbestuur blijft beweren dat de jeugdtrainingen volgende week van start gaan op jeugdcomplex Zandberg.