En dan trekken we de turnzaal in, waar een 15-jarig meisje uit Sint-Niklaas voor een flinke primeur zorgt. Fien De Grave wordt de allereerste turnster van Turnkring Volharding Berchem die naar het jeugd-WK Tumbling mag. Het is de eerste keer in 100 jaar dat dat gebeurt. Tumbling is een aaneenschakeling van spectaculaire turnoefeningen op een 25 meter lange baan.