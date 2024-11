In het voetbal liep de Steenberg in Erpe-Mere gisteren goed vol voor de derby tussen Erpe-Mere United tegen Eendracht Aalst Lede. Met een duel tussen het nummer twee en drie in de stand was de wedstrijd ook een echte topper. Na twee goals in de tweede helft van de bezoekers is het Eendracht Aalst Lede dat de streekderby weet te winnen en zo naar de tweede plaats in het klassement springt.