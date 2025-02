Vanmiddag is de nieuwe raad van bestuur van Eendracht Aalst - Lede voorgesteld. Na het faillissement van het oude eendracht willen de nieuwe investeerders een doorstart maken. Op een gezonde manier zonder al te gekke dingen te doen. De club wil wel binnen de 5 jaar in 1e nationale spelen. Het vorige bestuur is intussen gevlucht en spoorloos. Tegen hen loopt een gerechtelijk onderzoek.