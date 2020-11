In het vrouwenvolley heeft Asterix AVO Beveren gedaan wat het moest doen tegen Charleroi. Het won al bij al makkelijk met 3-0. Vooral in de eerste twee sets ging het vlot voor de dames van coach Kris Vansnick. Het werd 25-19 en 25-15. In de derde set ging het wel wat moeizamer. Asterix blijft door deze overwinning aan kop van de Liga A. U weet dat die deels hervat is met voorlopig vijf ploegen. De rest sluit in principe in januari weer aan, in de hoop dat de competitie volledig kan afgewerkt worden.