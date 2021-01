Waasland-Beveren is vrijdagavond onverwacht een puntje gaan pakken in Anderlecht. Geelblauw trok een stevige muur op voor eigen doel, het team van Vincent Kompany slaagde er niet in die te slopen. Omdat geelblauw zelf ook amper één kans bij elkaar wist te counteren, en die niet wist te verzilveren, was de beginscore meteen ook de eindstand