Er komt ook dit jaar geen Natourcriterium in Aalst. Dat zegt de organisatie in een gesprek met TV Oost Nieuws. En dus is het nog een jaar langer wachten op een opvolger voor Remco Evenepoel. Traditioneel is het criterium in Aalst het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. De Tour eindigt dit jaar op zondag 18 juli. Volgens organisator Renno Roelandt is de kans klein dat er dan al massa-evenementen zullen mogen plaatsvinden.