En dat is goed nieuws voor SK Beveren, want zo blijft alles dicht bij elkaar in het klassement. En zo kan SK Beveren ook optimaal profiteren van de inhaalrace waar het aan begonnen is. Geelblauw won gisteravond en pakt 6 op 6. Het had in eigen huis weinig moeite met Franc Borains: het werd 3-0. Man van de match was de spits Koyalipou. Hij scoorde twee doelpunten.