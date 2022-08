Voor het eerst in 53 jaar zal de Dodentocht geen 100 kilometer lang zijn. Het traject wordt door de hitte ingekort tot 65 kilometer. De start in Breeven, de plaatselijke ronde in Bornem en de doortocht door Bornem centrum blijven behouden, net als de controleposten Friesland Campina, Breendonk, Lippelo, Opdorp, Sint-Amands en Branst. De controleposten in Steenhuffel, Opwijk, Buggenhout, Puurs en Oppuurs vallen weg. Meer hierover vanavond in het TV Oost Nieuws.