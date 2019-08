Eén klasse hoger, in de Jupiler Pro League heeft Waasland-Beveren z'n eerste punt van het seizoen gepakt. Op het veld van Eupen speelde geelblauw gisteren 1-1 gelijk. Waasland-Beveren klom voor de rust nog op voorsprong via dit mooie kopbaldoelpunt van Badibanga. De voorzet is van de Duitser Wiegel. Badibanga knikt onhoudbaar binnen. Eupen maakt in de tweede helft gelijk via vrijschop. Doelman Pirard gaat hier niet helemaal vrijuit. Verder wordt er niet meer gescoord in Eupen, en blijft het dus 1-1.