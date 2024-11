De iets oudere supporters van den Iendracht kennen hem vast nog wel: Moses Chunga. Het dribbelwonder uit Zimbabwe veroverde tussen 1988 en 1992 de harten van de Eendracht-supporters. Chunga verblijft enkele weken in Aalst om enkele vrienden en oud-ploegmaats te bezoeken. Zondag is hij aanwezig op de competitiematch tegen Lauwe. Wij konden hem vandaag spreken in het café van zijn ex-ploegmaat Peter Cooman.