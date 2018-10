En we sluiten af met een huldiging. In Beveren is wielrenner Brent Van Moer zonet in de bloemetjes gezet. Het Beverse wielertalent pakte op het voorbije WK tijdrijden zilver bij de beloften. Een sportprestatie waar ze in zijn thuishaven Beveren vol bewondering naar gekeken hebben. Onder meer burgemeester Van De Vijver en Schepen voor Sport Katrien Claus ontvingen Brent op kasteel Cortewalle en hadden een mooi geschenk voor hem bij zich.