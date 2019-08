Eendracht Aalst heeft topaffiche beet in 16e finales Beker van België

Het is wel nog niet zeker of Eendracht Aalst in eigen huis tegen AA Gent mag spelen. Want in het verleden gingen al meerdere thuiswedstrijden van Aalst niet door omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kon worden. Denk maar aan de galawedstrijd tegen AZ, die uiteindelijk in Alkmaar gepseeld moest worden. De stad Aalst zit binnenkort samen met de club en politie om een risico-analyse te maken. Als Eendracht Aalst GEEN toestemming krijgt om thuis te spelen, wordt de wedstrijd gespeeld in de Ghelamco Arena. Maar dan loopt de club het thuisvoordeel mis én daarbovenop ook heel wat inkomsten.