En dan zakken we voor de gelegenheid een paar reeksen, naar de tweede provinciale C. Daar stond nog een echte topper én onvervalste derby op het programma. Leider SK Beveren ontving de buren uit Haasdonk, de nummer twee in het klassement. Voor de wedstrijd was het verschil tussen beide ploegen drie punten. Dimitri Arbyn ging kijken. Hij zag een knotsgekke derby en vooral heel veel doelpunten.