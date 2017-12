Eendracht Aalst-Deinze afgelast

In het vrouwenvolleybal heeft Asterix AVO Beveren haar eerste nederlaag van het seizoen geleden. Asterix verliest de eerste set van Richa Michelbeke, maar veert nadien recht en komt 2-1 in sets voor. Toch geeft het de partij nog uit handen. In een spannende vijfde set is het Michelbeke die met de overwinning aan de haal gaat: 2-3. Asterix blijft wel leider in het klassement, maar heeft het moeilijk tegen de topploegen.