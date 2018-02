Sport Eendracht Aalst begint carnaval in mineur

embed

Vrijdagavond stond de wedstrijd tussen Eendracht Aalst en SK Deinze op het programma. De carnavalsmatch is het officiële startsein voor carnaval in Aalst. Maar het werd een start in mineur. In een povere partij wist Deinze de drie punten te pakken. Het werd 0-1.