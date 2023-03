Eén van de vier defecte liften in flatgebouw Sint-Niklaas opnieuw bruikbaar

Nog daar in de buurt in Beveren is het tijd voor de maandelijkse tunnelwas voor de Liefkenshoektunnel. Vanaf morgen sluit de tunnel 1 nacht per rijrichting voor onderhoud. In de nacht van donderdag op vrijdag wordt de tunnelkoker vanuit Stabroek richting Beveren afgesloten voor alle verkeer. In de daaropvolgende nacht, van vrijdag op zaterdag, is de tunnelkoker van Beveren richting Stabroek aan de beurt. Dat gebeurt telkens van 21 uur tot ‘s anderendaags 5 uur. Er is een omleiding voorzien.