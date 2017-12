In veertien politiezones start binnenkort een proefproject van één jaar voor het gebruik van tasers of stroomstootwapens. In onze streek is de zone Aalst bij het project betrokken. Het Bijzondere Bijstandsteam heeft daar ook begin dit jaar al het gebruik van stroomstootwapens uitgetest. Met de tasers kunnen agenten verdachten uitschakelen, zonder dat ze een kogel moeten afvuren. Het apparaat vuurt 2 pijltjes af, die tot acht meter ver gaan. De pijltjes blijven hangen in je kleding of je huid en jagen dan zowat 50.000 volt door je lichaam, wat de spieren tijdelijk verlamt. Vanuit de lokale politiezones was er alvast veel vraag naar een test met de stroomstootwapens.