Eén op vijf jongeren in gedwongen opname hervalt binnen het jaar, parket maakt zich zorgen

Het parket van Oost-Vlaanderen maakt zicht zorgen. 1 op de 5 jongeren tussen 10 en 18 jaar die in gedwongen opname moeten, hervalt binnen het jaar. Het gaat om jongeren met vaak psychische problemen voor wie geen andere behandeling mogelijk is, én die een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen. Door een tekort aan handen in de hulpverlening belandt een deel van hen dus snel opnieuw in de gedwongen opname. En dat mag niet, wat zo'n opname is in principe het laatste redmiddel.