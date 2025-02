Eén op vijf van de gecontroleerde passagiers op de bus rijdt zonder te betalen. Dat zijn de resultaten van de controleactie van De Lijn en politiezone Scheldewaas aan de park and ride in Melsele, eergisteren. Verontrustende cijfers, want al dat zwartrijden kan de werking van De Lijn in gevaar brengen. Er werd ook een proces-verbaal opgesteld voor verbale agressie tegenover een controleur.