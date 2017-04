Eén op vier varkenshouders heeft zware schulden

Nooit eerder zijn er in Oost-Vlaanderen zoveel bedrijven failliet gegaan als in het eerste trimester van 2017. Dat blijkt uit cijfers van Graydon. De rechtbank van koophandel in Gent verklaarde de afgelopen drie maanden bijna 400 bedrijven failliet. Dat zijn er een pak meer dan vorig jaar. Toch is de oorzaak van dat spijtige record in onze provincie niet enkel economisch.