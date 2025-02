Eén op de twee treinen rijdt niet komende week tussen Sint-Niklaas en Antwerpen

En dan belangrijk nieuws voor wie vaak de trein neemt richting Antwerpen. Door werken in het station Antwerpen-Berchem, rijdt er komende week maar een op de twee treinen tussen Sint-Niklaas en Antwerpen. Infrabel zegt dat er dringende en onvoorziene werken uitgevoerd moeten worden aan een spoorwissel. In het station Antwerpen-Berchem is spoor 3 daardoor niet meer niet bereikbaar voor treinen die komen van Sint-Niklaas. Omdat er intussen ook al werken zijn aan de sporen in het station van Antwerpen-Centraal, leidt dat tot een verminderde spoorcapaciteit. Concreet zal een van de twee treinen op de lijn Dendermonde - Lokeren - Antwerpen vanaf morgenochtend niet rijden tussen Sint-Niklaas en Antwerpen-Berchem. De trein wordt beperkt tot het station Sint-Niklaas. De aangepaste treindienst zal nog de rest van de week van toepassing zijn.