Eén op de tien 80-plussers sluit zich af van externe hulp

Er is dringend nood aan een nieuw onderzoeksteam in de zaak van de Bende Van Nijvel. Het moet een team zijn dat onafhankelijk werkt van de huidige onderzoekscel. Dat zegt advocaat Walter Van Steenbrugge, die nabestaanden van slachtoffers in Aalst vertegenwoordigt. Van Steenbrugge vroeg en kreeg inzage in het manipulatiedossier, maar wat hij te zien kreeg was heel teleurstellend, zo zegt hij.