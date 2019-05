Eén op de 5 gezinnen heeft problemen om de schoolfactuur te betalen

Zeven op de 10 scholen in Vlaanderen kampen met onbetaalde schoolfacturen. En zowat 1 op de 5 gezinnen heeft problemen om de schoolfactuur te betalen. Dat zegt de Aalsterse vzw SOS Schulden Op School. De vzw bestaat dit jaar 20 jaar maar heeft het probleem de voorbije jaren niet zien afnemen, integendeel. Schoolboeken en -materieel worden almaar duurder en ook de kosten voor kinderopvang en vervoer nemen toe. De vzw helpt scholen wel om de onbetaalde facturen aan te pakken. Dat gebeurt onder andere aan de hand van een boek met tips. Indien nodig gaat de vzw met de scholen ook een vormingstraject aan. In de toekomst hoopt de vzw dat er ook een maximumfactuur komt in het secundair onderwijs, zoals dat nu al het geval is in het basisonderwijs.