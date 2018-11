Een nieuwe week, een nieuwe werf op de N41

Op de E17 in Waasmunster in de richting van Antwerpen gebeurde gisterenavond een zwaar verkeersongeval. Een auto met Britse nummerplaat en een vrachtwagen botsten op elkaar. De auto ging over de middenberm en belandde daar op zijn flank.Maar liefst 4 brandweer-posten rukten uit om de bestuurder, die gekneld zat, te bevrijden. Even was er verwarring toen een getuige meldde dat er nog een tweede inzittende was en dat die zou weggevlucht zijn in de berm. Brandweer en politie kamden de bermen in de omgeving uit, maar troffen niemand aan. Het ongeval zorgde voor een lange file. De vrachtwagen die bij het ongeval betrokken was kon gelukkig enkele honderden meters verderop veilig stoppen op de pechstrook.