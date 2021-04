Een nieuwe Delhaize in Aalst, en dat viert het personeel met een carnavalesk liedje

En we gaan eruit met vertederende beelden. In natuurreservaat de Buylaers in Lokeren zijn ooievaarkuikentjes geboren. Als u goed kijkt dan ziet u de schattige kuikentjes in hun nest zitten op zo'n 9 meter hoogte. De geboorte is uitzonderlijk, want er zijn maar weinig nesten in Vlaanderen waar ooievaars volledig natuurlijk broeden. Hier in Lokeren heb je een nest waar het ooievaarskoppel zonder tussenkomst van de mens kan broeden. Oorspronkelijk lagen er vijf eieren in het nest, en ook dat is uitzonderlijk veel. Het is niet duidelijk of er nog kuikentjes volgen. Er ligt nog één ei in het nest. Een vijfde ei is wellicht uit het nest gevallen.