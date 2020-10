Een mijlpaal voor Aalst: het nieuwe mobiliteitsplan voor de stad

Ook in de Stroperstraat in Kemzeke heeft het gebrand. Daar is gisteravond een wagen in vlammen opgegaan. De bestuurder reed in de richting van Hulst toen hij zijn wagen nog net op tijd aan de kant kreeg. De vlammen sloegen er toen al uit. De twee inzittenden konden nog op tijd het voertuig verlaten. De drukke verbindingsweg tussen de E34 en het Nederlandse Hulst was door het incident tijdelijk in beide richtingen afgesloten. Oorzaak van de brand zou een technisch defect zijn aan de motor.