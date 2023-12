In Dendermonde hebben het Ros Beiaard en de Gildereuzen er een nieuwe collega bij. Lokaal dj-fenomeen Eddy del White heeft een eigen reus gekregen. De reus, die sprekend op hem lijkt, is gisteren plechtig gedoopt aan de kerk in deelgemeente Sint-Gillis. De creatie mocht meteen door de straten trekken, want het is de bedoeling dat Eddy in stoeten over heel Vlaanderen zal meelopen. Bij de 71-jarige Eddy del White zélf doet het eerbetoon heel wat emoties opborrelen. Want ook al staat hij nu sinds enkele jaren niet meer achter de draaitafels, zijn naam zal dankzij de reus voor altijd herinnerd worden.