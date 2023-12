Eén jongen nog altijd in levensgevaar, andere even ontwaakt uit coma na gasexoplosie in Lokeren

Eén van de twee jongeren die zwaargewond raakte bij de gasexplosie in Lokeren vorige week, is even ontwaakt uit z'n coma. Dat laat zijn familie aan onze redactie weten. Vorige week raakten acht jongeren zwaargewond nadat een fles met propaangas ontplofte. Vermoedelijk waren de jongeren daarmee aan het experimenteren. Ze liepen allemaal zware brandwonden op. Twee van hen werden in een kunstmatige coma gehouden. Eén van hen is daar nu even uit ontwaakt. Hij ligt in een ziekenhuis in Leuven. De andere zwaargewonde jongen ligt wel nog steeds in een kunstmatige coma. Hij onderging intussen wel een huidtransplantatie, aan zijn linkerarm, maar zijn toestand blijft kritiek.