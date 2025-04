Eén jaar na eerste afbraakpoging staat Denderleeuwse toren er nog altijd: "Maar met Pinksteren gaat hij tegen de grond"

Ook aan het station, staat nog steeds hét herkenningspunt van Denderleeuw. De 100 jaar oude watertoren. In februari vorig jaar probeerde Infrabel al een keer om de toren neer te halen. Maar zonder succes. Na een hele onderneming van enkele dagen én nachten; bleek de toren te stevig gebouwd te zijn. De sloop werd uitgesteld, maar ondertussen heeft Infrabel een nieuwe poging ingepland, in combinatie met de werken aan het station. Tot spijt van de inwoners moet de toren er dus toch aan geloven, want de afbraak blijft noodzakelijk.