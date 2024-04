Eén dode bij zwaar verkeersongeval op E40 in Erpe-Mere, snelweg afgesloten

De E40, in de richting van Gent, is ter hoogte van Erpe-Mere afgesloten door een dodelijk ongeval. Dat delen het Verkeerscentrum en de federale politie mee. Volgens de federale politie zijn er twee auto's betrokken bij het ongeval. Rond half zes zou een eerste auto tegen de vangrail gebotst zijn, waarna die begon te tollen en op zijn dak terechtkwam. De tweede auto botste met het voertuig. De federale politie zegt dat één persoon overleden is, een tweede raakte gewond. De rijbaan ligt bezaaid met brokstukken. Het parket is op de hoogte gebracht en stuurt een verkeersdeskundige ter plaatse. Er staat nu al een kwartier file, maar volgens het Verkeerscentrum zal de hinder nog lang duren. De rijbaan moet nog vrijgemaakt worden en de verkeersdeskundige moet nog vaststellingen komen doen. Vanwege het mooie wordt er veel verkeer richting kust verwacht. Het verkeer wordt nu van de snelweg geleid via de afrit Erpe-Mere, om er in Wetteren weer op te rijden. De file die tussen het ongeval en de afrit staat, zal onder begeleiding van de politie rechtsomkeer moeten maken. Het Verkeerscentrum raadt aan om de omgeving te vermijden. Wie van Brussel naar Gent moet wordt aangeraden om via Antwerpen te rijden, via de E19. Ook wie van Hasselt naar Gent moet rijdt beter via Antwerpen (E313 en E17). Een alternatieve route van Brussel naar Gent loopt via de A12, de N16 en vervolgens de E17.