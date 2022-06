Een dikke 3 miljoen euro voor extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs in onze regio

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts trekt 45 miljoen euro uit voor extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs. Een deel van het geld stroomt ook naar scholen in onze streek. Het gaat om een goede 3 miljoen euro. Voor onze regio gaat het om locaties in Aalst en Lokeren. In Lokeren krijgt de GO! basisschool Klim Op extra middelen. Daar is plaats voor 45 leerlingen extra. In Aalst gaat het om een nieuwe vestiging. Daar zullen 36 extra plaatsen worden gecreëerd. Het buitengewoon onderwijs blijft voor veel leerlingen met speciale noden de beste plaats om les te krijgen. In die gespecialiseerde scholen krijgen de kinderen de beste omkadering en de hoogste onderwijskwaliteit, zegt Vlaams minister Weyts. Voor heel Vlaanderen voorziet de Vlaamse regering trouwens 1.000 bijkomende plaatsen, en dat zowel voor het basisonderwijs als voor het secundair onderwijs. De voorbije jaren zijn er al 5.000 bijkomende plaatsen gerealiseerd.