Eén dag na vondst van obus opnieuw explosieven aangetroffen in Wetteren, geen ontploffingsgevaar

Er werden vanmiddag opnieuw explosieven gevonden bij de wegenwerken in het industrieterrein in Kwatrecht, waar gisteren ook al een bom uit de Eerste Wereldoorlog werd aangetroffen.

De hulpdiensten en Dovo zijn ter plaatse in Wetteren. Er zou geen ontploffingsgevaar zijn. Uit voorzorg zijn bedrijven in een straal van 200 meter ontruimd. In een iets ruimere omgeving, tot 300 meter, vragen de hulpdiensten aan de mensen om binnen te blijven. Het treinverkeer wordt niet stilgelegd. Ook op de omliggende wegen zijn geen maatregelen nodig en blijft alle verkeer mogelijk. Er wordt wel gevraagd om de omgeving van het industrieterrein te vermijden.

Dat gisteren en vandaag een bom uit de Eerste Wereldoorlog is aangetroffen in het industrieterrein in Kwatrecht, is geen toeval. Op de plek waar nu bedrijven staan, was vroeger een bos vol Duitse oorlogsmunitie. Voor de Duitsers was Kwatrecht strategisch gelegen.