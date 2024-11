Een bezoekje Restaurant Nova in Sint-Niklaas: na een jaar afwezigheid opnieuw in de Gault&Millau

Restaurant Nova uit Sint-Niklaas is, na een jaar afwezigheid, opnieuw opgenomen in de culinaire gids Gault&Millau. Gisteren kon u in ons nieuws al zien dat de zaak van chef Guy De Jonghe en gastvrouw Tineke Maerevoet een 14 op 20 scoort in de nieuwe gids. Nova is daarmee het op één na hoogst gequoteerde restaurant uit de ballonstad. Het koppel is blij met de erkenning van hun vernieuwde concept. Wij gingen deze middag eens proeven.