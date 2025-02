Eedaflegging van kersverse regering De Wever I, met twee Oost-Vlaamse ministers

De regering De Wever heeft deze ochtend de eed afgelegd op het Koninklijk Paleis bij koning Filip. Bart De Wever mocht de spits afbijten. Hij legde de eed af in de drie landstalen, namelijk in het Nederlands, het Frans en het Duits. Hij is nu officieel eerste minister van ons land en dat na bijna acht maanden onderhandelen. Daarna was het de beurt aan de vicepremiers met onder andere Oost-Vlaming Vincent Van Peteghem van cd&v. Hij mag aan de slag met de stevige portefeuille van Begroting. Ook N-VA-politica Anneleen Van Bossuyt uit Gent legde de eed af bij koning Filip. Zij is minister van Asiel en Migratie. Na de eedaflegging volgde traditiegetrouw de groepsfoto van de regering De Wever I.