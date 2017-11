Eddy (23) uit Denderleeuw was bij de rellen in Brussel: "Ik heb met flesje gegooid"

De nieuwe kraakwet die sinds twee weken in voege is in onze provincie is meedogenloos. Over de hele provincie zijn er al vijf dossiers opgemaakt, twee overtredingen tegen de wet werden begaan in onze streek. Eéntje in Sint-Niklaas, en afgelopen nacht nog in Lokeren. In dit onbewoond pand in de Roomstraat werd ingebroken. Er werden ijzerwaren gestolen uit het pand. Twee verdachten werden aangehouden, een man van 27 en zijn vriendin van 19 uit Beveren. Ze zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter. En eerder al werd in Sint-Niklaas een pand in ruwbouw gekraakt. De kraker, een 42-jarige man uit Kameroen, werd onmiddellijk overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Hij is overgebracht naar een gesloten instelling.