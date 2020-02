De zoektocht naar een mysterieus nachtelijk geluid in de omgeving van het kerkhof van Impe, bij Lede, kan worden stopgezet. De bron van dat geluid, dat u zo meteen ook te horen krijgt, is gevonden. Inwoners van de Langehaag in Impe werden naar verluidt al maanden geconfronteerd met dit mysterieus, maar vooral storend geluid. Om de vijf tot acht minuten was het loeiend geluid te horen, gevolgd door een klik. Tijdens de zomer was het plots verdwenen, maar sinds enkele weken was het er opnieuw. De wijkagent en de milieudienst werden gecontacteerd en die hebben de bron nu gevonden.