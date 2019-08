De winkelketen e5 Mode, met hoofdkantoor in Sint-Niklaas, heeft z'n winkel in de ballonstad helemaal vernieuwd met een gloednieuw concept. De kleding staat er niet per leeftijd, maar wel per cluster of stijl. Daarmee is de restyling van e5 Mode, die zowat een jaar geleden van start ging, helemaal rond. De vernieuwde aanpak moet onder meer een antwoord bieden aan de e-commerce.