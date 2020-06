Ook de eigenaars van feestzalen zitten nog altijd met de handen in het haar na de Veiligheidsraad van eergisteren. Feesten met meer dan 50 personen zijn nog altijd niet toegelaten. Dansfeesten kunnen al zeker niet tot en met 31 augustus. Veel koppels of families stellen hun feest dan ook liever uit, waardoor de boekingen bij feestzalen uitblijven. In Hangar 43 in Baasrode hopen ze vanaf september terug volwaardige feesten te kunnen organiseren. Ondertussen pleit ondernemersorganisatie UNIZO voor een snelle heropstart van de event- en beurssector.