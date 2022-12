E40 in Erpe-Mere tijdlang versperd met scherven van honderden lege bierflesjes

Op de E40 in Erpe-Mere hebben zaterdagvoormiddag honderden stukgevallen lege bierflesjes een tijdlang voor heel wat verkeershinder gezorgd. Iets voor 11 uur kantelde een pallet met lege bierflesjes in de aanhangwagen van een vrachtwagen, die richting Brussel reed. De flesjes belandden onder het dekzeil door op de rijweg, met als gevolg een massa scherven en een volledig versperde rijbaan. Het ongeval deed zich voor ter hoogte van de werken aan de E40, waar de rijstroken versmald zijn en er ook geen pechstrook is. De brandweer geraakte daardoor maar moeilijk ter plaatse. Iets na elven was er opnieuw een rijstrook open voor het verkeer. Op dat moment was het al anderhalf uur aanschuiven van voor Wetteren. Ook op de secundaire wegen richting Aalst was het door het ongeval nog drukker dan gewoonlijk.