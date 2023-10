E34 ter hoogte van Melsele 2 nachten afgesloten in beide richtingen

In het Beverse gehucht Prosperpolder is zonet een belangrijk document ondertekend. Een intentieverklaring die onder meer vastlegt wat er zal gebeuren met het erfgoed in Doel en de omliggende polders. De toekomst van het Scheldedorp Doel en het gebied daarrond was jarenlang bedreigd door de uitbreidingsplannen van de haven. Nu de rust er weergekeerd is, kan er opnieuw over de toekomst nagedacht worden. Welke gebouwen zijn waardevol en dienen heropgebouwd of gerestaureerd te worden? En welke landschapselementen dienen er absoluut bewaard te worden. Een oefening waar heel wat partijen bij betrokken werden.