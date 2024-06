E34 in Vrasene volledig versperd na ongeval: hulpdiensten delen water uit

De E34 ter hoogte van Sint-Gillis-Waas is weer vrijgemaakt na een ongeval met vier vrachtwagens en een auto. Twee mensen raakten lichtgewond. De ravage op de snelweg was enorm. Op een bepaald moment stond er 10 kilometer file, uiteindelijk is het verkeer omgeleid. Ook een schoolbus met 57 kinderen zat vast. Het duurde lang om een wit glad poeder dat was vrijgekomen weer op te kuisen. Maar intussen is de snelweg dus weer vrijgemaakt.