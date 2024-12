E34 in Beveren niet volledig afgesloten in de nacht van 6 op 7 december

Op de E34 begint het Agentschap Wegen en Verkeer vanaf morgenavond acht uur met werken, in de richting van de kust. De werken situeren zich tussen twee afrittencomplexen. Dat van Waaslandhaven-Oost en dat van Melsele. En ze zullen duren tot zaterdagochtend negen uur. Maar, in tegenstelling tot eerdere berichten, zal de snelweg in de nacht van vrijdag op zaterdag niet volledig dichtgaan. De werken die er dan gepland waren, kunnen niet worden uitgevoerd door de te koude temperaturen. Het verkeer zal dus doorlopend, van morgenavond tot en met zaterdagmorgen, wel nog altijd over één rijstrook kunnen rijden.