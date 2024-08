E34 één nacht afgesloten voor plaatsen van fietsbrug in Melsele

Dit weekend, in de nacht van zaterdag op zondag, zal de expresweg E34 in beide richtingen afgesloten zijn, tussen Melsele en Zwijndrecht. Tussen 23u zaterdagavond en ten laatste 8u zondagochtend zal het verkeer er worden omgeleid. Reden is de installatie van de nieuwe fietsersbrug over de autoweg. Die moet het fietsverkeer, vanuit Zwijndrecht en Beveren naar Kallo en de Waaslandhaven, een heel pak veiliger maken. Nu moeten de fietsers, die de verbinding vaak gebruiken voor hun woon-werkverkeer, langs de drukke en daarom soms gevaarlijke Melseledijk. De constructie van de brug vond de afgelopen maanden al plaats, net naast de Keetberglaan. Zaterdagnacht wordt dit gevaar van goed 145 meter dan op zijn plaats gezet, over de E34 dus.