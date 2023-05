E17 volledig versperd richting Antwerpen nadat vrachtwagen aan het slippen gaat

In de Bolleweg in Aalst is vanmiddag een geparkeerde vrachtwagen met een van zijn voorwielen door het wegdek gezakt. Vermoedelijk ligt een grondverschuiving onder het asfalt aan de oorzaak van het zinkgat. De as van de vrachtwagen is hierdoor gebroken. Het voertuig moest worden getakeld en de plaats van de wegverzakking werd afgesloten. De precieze oorzaak van de grondverschuiving wordt nog verder onderzocht. Volgens de planning van de stad zou het wegdek hier eind dit jaar heraangelegd worden omdat het al dateert van de jaren 70.