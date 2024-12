E17 opnieuw open in Zwijndrecht na plaatsen van nieuwe fietsbrug

Afgelopen nacht heeft Lantis een nieuwe fietsbrug over de E17 in Zwijndrecht geplaatst. De snelweg was hiervoor volledig afgesloten van zaterdagavond tot zondagochtend. De brug van 130 ton werd in elkaar gezet op het terrein van Van Laere in Zwijndrecht. En afgelopen nacht lag de brug om vier uur op z'n plaats. De fietsbrug is een van de sluitstukken van het Ringpark West, een belangrijk leefbaarheidsproject in de marge van de Oosterweelverbinding. De brug moet er onder meer voor zorgen dat havenarbeiders gemakkelijker met de fiets naar de haven kunnen rijden.