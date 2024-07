E17-brug over Neerstraat in Waasmunster brokkelt af, stukken beton vallen op rijbaan

In Waasmunster zijn er vanmiddag stukken beton losgekomen van de E17-brug over de Neerstraat. De brokstukken kwamen terecht op de rijbaan. De brandweer kwam ter plaatse om de brug te inspecteren. En uit die controle bleek dat er nog veel beton loszat en naar beneden viel. Sommige betonblokken daarvan waren zelfs ettelijke kilo's zwaar. De brug dateert van 1970 en is dus 54 jaar oud. Dat de brug nu begint te scheuren, heeft wellicht te maken met de leeftijd van de brug en met de hitte. Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat een inspectie uitvoeren en ingrijpen waar dat nodig is. Voorlopig zijn er geen gevolgen voor het verkeer.